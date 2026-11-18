Дослідники в Австралії встановили, що небезпечні запальні напади за мевалонаткіназної недостатності можуть бути пов’язані з порушенням роботи природних кілерів — NK-клітин імунної системи. Як повідомляє ScienceDaily, результати дослідження, опублікованого в журналі Immunity, ставлять під сумнів підхід, за яким головну роль у розвитку хвороби відводили макрофагам.

Мевалонаткіназна недостатність — довічне генетичне захворювання, що спричиняє періодичні напади високої температури, висипання, біль у суглобах і запалення в черевній порожнині. Найважчі епізоди можуть призводити до небезпечних для життя ускладнень. Наявні методи лікування спрямовані на блокування запального сигналу, який виробляють макрофаги, однак приблизно половина пацієнтів не має достатньої відповіді на таку терапію.

Порушення роботи NK-клітин

Науковці Інституту медичних досліджень Гарвана дослідили зразки крові людей із цим діагнозом і доклінічні моделі захворювання. Вони з’ясували, що NK-клітини за мевалонаткіназної недостатності не дозрівають належним чином і не можуть ефективно знищувати інфіковані клітини.

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Коли такі клітини не усувають свої цілі, вони виділяють великі обсяги інтерферону гамма — потужного запального сигналу. Це активує інші компоненти імунної системи та може спричиняти поширене запалення. За словами керівника лабораторії Майка Роджерса, токсичні гранули, які NK-клітини використовують для знищення інфікованих клітин, за цього захворювання залишаються всередині самих клітин.

Перевірка наявного препарату

Дослідники співпрацювали з лікарями Королівської дитячої лікарні в Мельбурні, щоб перевірити експериментальний підхід у випадку немовляти з тяжким перебігом хвороби. До наявної схеми лікування додали барицитиніб — препарат із класу JAK-інгібіторів, який впливає на сигнальні шляхи імунної системи, зокрема пов’язані з інтерфероном гамма.

Після цього лікарі спостерігали рідші запальні загострення та загоєння тяжкого запалення шлунково-кишкового тракту. Водночас автори наголошують: результат в одного пацієнта не дає змоги встановити ефективність лікування для ширшої групи. Вони вважають, що отримані дані створюють підстави для клінічних досліджень JAK-інгібіторів та інших препаратів, здатних нейтралізувати активність інтерферону гамма.

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