В Австралії правозахисні організації не отримали нового фінансування — ABC News Australia

В Австралії кілька давніх організацій, що захищають права людей з інвалідністю, не отримали фінансування в межах нової державної програми. Як повідомляє ABC News, наприкінці місяця багаторічну програму підтримки таких організацій замінять новою. Міністерство охорони здоров’я повідомило низці структур у різних штатах, що вони не братимуть участі в новій програмі.

Наслідки для Villamanta

Юридична служба захисту прав людей з інвалідністю Villamanta з регіону Вікторія заявила, що втратить 30% свого загального фінансування. В організації вважають, що це призведе до скорочення робочих місць і суттєвого зменшення доступної для людей з інвалідністю допомоги.

Виконавча директорка Villamanta Енні Неш повідомила, що служба більше не зможе приймати нових клієнтів, попри безпрецедентний попит на підтримку. За її словами, рішення може зіграти на руку недобросовісним постачальникам послуг, людям, які зловживають повноваженнями опіки чи управління майном, а також сервісам, що завдали збитків учасникам NDIS або домагаються від них незаконних боргів.

Неш також зазначила, що березневий огляд Міністерства охорони здоров’я визнав Villamanta лідером у секторі та відзначив її «неоціненну послугу».

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Перехід до нової моделі

Виконувачка обов’язків виконавчої директорки Disability Advocacy Network Australia Черрі Байлосіс назвала зміни такими, що не відповідають нинішнім потребам людей з інвалідністю. Вона наголосила, що правозахисні організації допомагають людям під час госпіталізації, пошуку екстреного житла та взаємодії з NDIS, системою охорони здоров’я, органами опіки й житловими службами.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що нова модель фінансування є відповіддю на рекомендації королівської комісії з питань інвалідності. На шість фінансових років — з 2026–27 до 2031–32 — для програми доступні до 184 млн доларів без урахування GST. Водночас організації, які отримують кошти за чинною моделлю, продовжать отримувати фінансування до лютого 2027 року для переходу до нової програми.

Зміни відбуваються на тлі реформи Національної схеми страхування на випадок інвалідності NDIS, яка охоплює понад 782 тисячі учасників. Уряд Ентоні Албанезе очікує, що протягом наступних чотирьох років зі схеми виведуть 240 тисяч учасників, а економія перевищить 38 млрд доларів.

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