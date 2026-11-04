В Австралії продавали фініки з поселень як продукцію Ізраїлю — The Guardian

В Австралії продавали органічні фініки, вирощені в ізраїльських поселеннях на окупованому Західному березі, з маркуванням «продукція Ізраїлю». Правозахисна юридична організація Global Echo проаналізувала торгові документи, дані уряду Ізраїлю та Австралійського бюро статистики, повідомляє The Guardian.

Дані про поставки

За даними Global Echo, із серпня 2018 року до серпня 2026 року з Ізраїлю до Австралії надійшло 132 сільськогосподарські партії товарів. У 85 із них, або 64%, була продукція з поселень. Загальна вартість органічних фініків, вирощених там і поставлених до Австралії за цей період, становила щонайменше 5 млн доларів США, або 7,2 млн австралійських доларів.

У новіший період частка таких товарів зросла: з січня 2025-го до серпня 2026 року продукція з поселень була у 20 із 24 проаналізованих поставок фініків. Серед поселень, де вирощували фініки для австралійського ринку, Global Echo назвала Нетів-Гадуд, Бейт-га-Арава, Арвот-Єрихон, Хамру, Томер, Мехору та Нааран.

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Правила маркування й позиція Австралії

Ізраїльське законодавство зобов’язує маркувати експорт із поселень як продукцію Ізраїлю, якщо товар не постачається до країни, де таке маркування заборонене. В Австралії немає закону, який забороняє імпорт товарів із територій поселень, а також немає вимоги вказувати на етикетці, що продукція походить з окупованої землі.

Поселення Ізраїлю на Західному березі є незаконними за міжнародним правом. Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг у вересні заявляла в Сенаті, що уряд не запроваджує загальну заборону на ввезення товарів із поселень через побоювання щодо її реалізації та можливих ненавмисних наслідків для австралійського бізнесу.

Представник австралійського міністерства закордонних справ і торгівлі повідомив виданню, що країна працює над подальшими цільовими заходами спільно з міжнародними партнерами, щоб протидіяти незаконним поселенням і насильству з боку поселенців. Посольство Ізраїлю в Канберрі на запит про коментар не відповіло.

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