В Австралії прогнозують зливи, повені й суперкомірки — ABC News Australia

В Австралії на вихідних очікують зливи, грози та ризик раптових повеней: на сході країни зіткнуться дві окремі погодні системи. За даними ABC News Australia, опади й грози охоплять більш ніж половину континенту, а в кількох штатах можливі небезпечні явища.

Негода на сході та півдні

У центральній і південно-східній частинах Квінсленду прогнозують зливи та потенційно сильні грози. Основною загрозою там називають інтенсивні опади й раптові повені, а не град чи руйнівний вітер. На північному сході Нового Південного Уельсу також очікуються дощі та грози, окремі осередки негоди можуть простягнутися вздовж узбережжя та гірських районів.

Водночас сильний холодний фронт, що наближається із Західної Австралії, з'єднається з потоком тропічної вологи. Це має сформувати смугу дощів від Південної Австралії через Вікторію до Тасманії. На її передньому краї можливі грози з сильними опадами, поривами вітру та місцями градом.

Ризик шквалових ліній і суперкомірок

У неділю холодний фронт зіткнеться з дуже теплим і вологим повітрям поблизу східного узбережжя. У центральній та східній Вікторії, а також на більшій частині Нового Південного Уельсу можливі сильні грози, що можуть спричинити раптові повені, руйнівний вітер і великий град.

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Наявність потужних вітрів на висоті підвищує ймовірність утворення організованих багатокоміркових гроз, які можуть об'єднуватися у шквалові лінії. Також можливі окремі суперкомірки — грози з обертовим висхідним потоком, здатні приносити сильний вітер, великий град і зливи. Найімовірніше їхнє формування у внутрішніх районах центральної або південної частини Нового Південного Уельсу та на північному сході Вікторії.

Жовтневі рекорди опадів

Дощі в Квінсленді тривають уже десятий день поспіль, і кілька метеостанцій зафіксували найвологіший жовтень за всю історію спостережень. У Намбурі станом на ранок п'ятниці випало 401 мм опадів — рекорд із початку вимірювань у 1896 році. У Бірберрумі зафіксували 354 мм, що стало рекордом від 1958 року. У Коффс-Гарборі в Новому Південному Уельсі до середини дня п'ятниці випало 339 мм — найбільше для жовтня за 16 років.

На початку наступного тижня погода в Південній Австралії, Вікторії та Тасманії має стабілізуватися, однак грози продовжаться у Новому Південному Уельсі та Квінсленді. На східному узбережжі протягом тижня очікують щонайменше 25 мм опадів, а на південному сході Квінсленду та північному сході Нового Південного Уельсу — ще понад 50 мм.

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