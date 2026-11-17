Парламент австралійського штату Новий Південний Уельс цього тижня розгляне законопроєкт, який має дозволити компанії MACH Energy збільшити видобуток вугілля на шахті Mount Pleasant у Масвеллбруку на 32% — до 16,5 млн тонн на рік. Про це повідомляє The Guardian.

Після рішення Високого суду

Уряд Нового Південного Уельсу оголосив про законопроєкт минулого місяця після того, як Високий суд Австралії визнав недійсним попереднє схвалення розширення шахти. Уряд заявив, що документ потрібен, аби до Різдва не допустити втрати 400 робочих місць на підприємстві.

Законопроєкт містить так зване застереження Генріха VIII, яке дозволило б міністру ресурсів ухвалювати нормативні акти, що змінюють застосування законів штату до проєкту Mount Pleasant. Такі положення названі на честь англійського короля Генріха VIII та його практики правління указами.

Застереження щодо повноважень міністра

Адвокат і антикорупційний активіст Джеффрі Вотсон, колишній радник Незалежної комісії Нового Південного Уельсу з протидії корупції, заявив, що концентрація таких повноважень у руках одного міністра створює серйозний корупційний ризик. На його думку, ризик посилюється тим, що законопроєкт підготовлено для однієї приватної компанії.

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Директорка Johnson Legal Елейн Джонсон також висловила занепокоєння щодо положення 17 законопроєкту. За її оцінкою, воно надає міністру широкі повноваження змінювати застосування будь-якого закону штату до шахти, що потенційно може стосуватися норм щодо шуму, пилу та безпеки працівників.

Представник міністерки ресурсів Кортні Хуссос заявив, що метою документа є захист працівників Mount Pleasant, а уряд готовий обговорювати пропозиції незалежних депутатів. Міністерка поліції та депутатка Ясмін Кетлі, яка представить законопроєкт у нижній палаті, повідомила, що уряд отримав юридичні консультації щодо цього положення і вважає його обґрунтованим.

Опозиційна Коаліція заявила, що не перешкоджатиме ухваленню законопроєкту. Партія Зелених має намір домагатися скасування або обмеження дії спірного положення. Незалежний депутат Алекс Грінвіч, який планує голосувати проти документа загалом, назвав норму небезпечно широкою та звернув увагу, що парламент не засідатиме шість місяців, тому в цей період нормативні акти не зможуть бути скасовані парламентом.

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