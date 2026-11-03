В австралійському штаті Південна Австралія консорціум Torrens to Darlington Alliance розірвав контракт із компанією з надання персоналу Career Boss Australia, яка мала постачати працівників для дорожнього проєкту South Road вартістю $15,4 млрд. Про це повідомляє ABC News з посиланням на уряд штату.

Контракт раніше призупинили

Угоду з Career Boss призупинили минулого місяця після того, як стало відомо про цивільний спір у Верховному суді. Позов подав бізнесмен Роберт Каммарано.

У позові стверджується, що Джеймі Браун, якого в документі названо учасником мотоциклетного угруповання, нібито намагався без дозволу Каммарано примусити до передання акцій компанії, погрожуючи фізичною шкодою. Ці твердження є предметом цивільної справи.

Представник уряду Південної Австралії заявив, що 18 жовтня альянс повідомив Career Boss про безстрокове призупинення угоди щодо надання персоналу. Після отримання юридичної консультації консорціум припинив дію контракту.

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Причина розірвання та перевірка

Прем’єр Південної Австралії Пітер Малінаускас заявив, що підставою для припинення угоди стало те, що Career Boss не повідомила про свою участь у цивільній судовій справі. За його словами, цивільного спору було достатньо для наявності підстав розірвати контракт.

Казначей штату Том Каутсантіс повідомив, що договори з іншими підрядниками також можуть припинити, якщо ті не декларуватимуть зміни у складі керівництва або серед акціонерів. Департамент інфраструктури та транспорту проведе перевірки доброчесності контрактів.

Бюджетно-фінансовий комітет парламенту штату зобов’язав Torrens to Darlington Alliance, який очолює будівельна компанія John Holland, з’явитися на засідання 16 листопада та відповісти на запитання про процедури перевірки підрядників. Того ж дня цивільну справу Каммарано мають знову розглянути в суді.

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