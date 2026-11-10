В Австралії розпочнуть другу фазу випробування терапії NUN-004 для БАС — News-Medical

В Австралії потенційна терапія NUN-004 для людей із хворобою моторних нейронів, також відомою як бічний аміотрофічний склероз, переходить до національного клінічного випробування другої фази. У дослідженні планують залучити 75 учасників, повідомляє News-Medical.

Випробування проводитимуть після обнадійливих результатів раннього дослідження. Розробкою терапії займається біотехнологічна компанія NuNerve, створена для розвитку досліджень Інституту мозку Квінсленду при Університеті Квінсленду.

Дослідження у шести центрах

Учасників набиратимуть у шести австралійських клінічних центрах на Саншайн-Кості, у Сіднеї, Ньюкаслі, Брісбені та Перті. Дослідники оцінюватимуть зміни функціонального стану, безпечність і переносимість терапії, а також респіраторні та нейрофізіологічні показники, якість життя і біомаркери.

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Клінічний керівник NuNerve, доцент Ентоні Вінкель, зазначив, що таке поєднання оцінок має допомогти з'ясувати, чи є ранній сигнал ефекту лікування реальним. Дослідження також має визначити, чи здатна терапія суттєво вплинути на перебіг хвороби моторних нейронів.

Мішень терапії

NUN-004 є білковою терапією, призначеною для пригнічення рецептора EphA4. За даними розробників, надмірна активність цього рецептора пов'язана з дегенерацією моторних нейронів і порушенням відновлення нервових зв'язків. Терапію розробляли для захисту моторних нейронів і створення умов для відновлення пошкоджених нейронних з'єднань.

Проєкт базується на понад 25 роках досліджень Університету Квінсленду. Компанію NuNerve заснували комерціалізаційна структура університету UniQuest та Estate Peter Goodenough Unit Trust для подальшого розвитку цих досліджень.

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