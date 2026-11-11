В Австралії дослідники Інституту медичних досліджень Мензіс при Університеті Тасманії розробили портативний тест для виявлення лицьової пухлинної хвороби тасманійських дияволів. Пристрій аналізує мазки з ротової порожнини тварин і може показати результат безпосередньо в польових умовах, повідомляє ABC News Australia.

Результат без очікування лабораторії

Нинішній спосіб діагностики переважно ґрунтується на видимих пухлинах, а на результати аналізів доводиться чекати кілька днів. Новий тест реагує на невелику кількість ДНК у місці, де може розвинутися пухлина: позитивний результат позначається зеленим світінням.

Керівник дослідження Анук Круаван зазначив, що науковці прагнуть з'ясувати, чи здатний тест виявляти хворобу ще до появи видимих пухлин. За його словами, це могло б дати цінні дані про імунну систему тварин і допомогти розробити терапевтичні підходи.

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Випробування на диких тваринах

Під час випробування дослідники провели 33 тести на 10 тасманійських дияволах і трьох плямистохвостих сумчастих куницях. Позитивний результат отримали у половини дияволів, тоді як у жодної з куниць позитивних результатів не було. Тварин відловлювали та з ними працювали фахівці Департаменту природних ресурсів і довкілля Тасманії, після чого брали мазки з ротової порожнини.

Лицьова пухлинна хвороба передається між тасманійськими дияволами під час прямого контакту, зокрема через укуси. Пухлини ростуть на морді й тілі тварини, ускладнюють харчування та зазвичай призводять до смерті протягом кількох місяців після того, як стають помітними. У деяких районах Тасманії через хворобу чисельність популяцій скоротилася приблизно на 80%.

Відомі два штами захворювання, причому DFTD 1 є поширенішим. Другий штам наразі переважно обмежений районом каналу Д'Антркасто. Дослідники також розробляють вакцину у вигляді приманки. Вони сподіваються, що в майбутньому тварин із позитивним результатом тесту зможуть лікувати вакциною в польових умовах, однак нині після виявлення хвороби їх зазвичай випускають назад у дику природу.

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