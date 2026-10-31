В Австралії сапери знешкодили підозрілий пристрій у Нумурці — ABC News Australia

У Нумурці на півночі австралійського штату Вікторія підрозділ реагування на вибухові загрози поліції привів у безпечний стан підозрілий пристрій, виявлений під час обшуку. На місці затримали 66-річного чоловіка, якому висунули кілька обвинувачень.

Повідомлення про стрілянину

Як повідомляє ABC News Australia, поліція штату Вікторія отримала інформацію, що в четвер чоловік нібито вистрілив у напрямку автомобіля в Нумурці. Містечко розташоване приблизно за дві з половиною години їзди на північ від Мельбурна.

У суботу детективи обшукали територію та виявили там пристрій, який поліція назвала підозрілим. Після цього на місце викликали підрозділ реагування на вибухові загрози, який зробив пристрій безпечним.

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Обвинувачення і суд

Чоловікові інкримінують необережну поведінку, що створювала загрозу тяжких травм, а також виготовлення та зберігання вибухової речовини. Також йому висунули обвинувачення у зберіганні обладнання поліції штату Вікторія без належних повноважень, вирощуванні та зберіганні канабісу і зберіганні забороненої зброї без передбаченого винятку.

Чоловіка залишили під вартою до слухання в магістратському суді Шеппартона, яке має відбутися наступного дня.

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