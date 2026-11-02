В австралійському Міттагонгу католицька початкова школа St Michael's, якій 120 років, припинить роботу у 2029 році. Учням гарантували місця у St Thomas Aquinas Catholic Parish Primary School у сусідньому Боуралі. Об’єднаний заклад матиме назву Corpus Christi Catholic Parish Primary School, Mittagong-Bowral, повідомляє ABC News.

Петиція проти закриття

Єпископ Вуллонгонга Браян Маскорд повідомив про рішення в листі до 190 родин. Він назвав зміни об’єднанням двох шкіл і визнав, що новина могла стати несподіванкою для учнів та їхніх батьків.

За словами батьків, їх не консультували щодо майбутнього школи. Колишня учениця St Michael's Мішель Гінтон заявила, що для частини родин важливі історія закладу та його зв’язок із місцевою громадою. Вона також зазначила, що деяким сім’ям буде складно перевести дітей, а дорога до об’єднаної школи може стати довшою.

Колишня учениця Кетрін Дові започаткувала петицію із закликом переглянути рішення та зберегти школу. За три дні вона зібрала понад 1600 підписів.

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Позиція дієцезії

Дієцезія Вуллонгонга заявила, що об’єднання стало єдиним можливим варіантом після оцінки тенденцій зарахування учнів, демографічних даних і оцінки парафією довгострокової фінансової життєздатності.

У дієцезії заявили про намір зберегти історії обох шкіл. Там також повідомили, що утриманню працівників приділятимуть значну увагу, а кількість місць для учнів не скорочуватимуть. Подальше використання ділянки St Michael's у Міттагонгу після 2029 року ще не визначили.

Секретарка Незалежної освітньої профспілки Керол Меттьюз повідомила, що вчителі St Michael's занепокоєні рішенням і цінують свою місцеву шкільну спільноту.

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