В Австралії схвалили план передмістя для понад 13 тисяч жителів — ABC News Australia

Уряд штату Вікторія в Австралії схвалив план будівництва нового передмістя Балларат-Норт у регіональному місті Балларат. Воно буде розраховане на понад 13 тисяч жителів, повідомляє ABC News.

Передмістя площею 832 гектари збудують на колишніх сільськогосподарських землях, які перевели до зони міської забудови. Ділянка розташована поблизу Маунт-Роуен і Майнерс-Рест, на північ від Західного шосе, приблизно за вісім кілометрів від центру Балларата та за 105 кілометрів від Мельбурна.

Житло, школи та парки

За даними міської ради Балларата, проєкт передбачає майже 6 тисяч будинків, чотири школи та районний центр. Також планують облаштувати дві спортивні зони й 7,5 гектара паркової території.

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Балларат є третім за чисельністю населення регіональним містом штату Вікторія — там проживають 113 763 людини. Мерка міста Трейсі Харгрівз заявила, що Балларат-Норт має підтримати економічне зростання міста, створити робочі місця під час будівництва та нові можливості для працевлаштування з розвитком громади.

Витрати на інфраструктуру

Проєкт Балларат-Норт визначено пріоритетним у межах житлової програми уряду штату Вікторія на 2024–2034 роки. Його мають формально опублікувати найближчими днями.

На транспортну, рекреаційну та громадську інфраструктуру планують спрямувати орієнтовно 164 мільйони доларів. Міська рада також повідомила, що почне планування іншого житлового району на північ від Каммінс-роуд, де очікують спорудити ще 2,6 тисячі будинків.

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