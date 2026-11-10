В Австралії схвалили ВЕС із 175 турбінами до 300 метрів — ABC News Australia

Незалежна комісія з планування штату Новий Південний Уельс в Австралії схвалила проєкт вітрової електростанції Baldon, яку планують розмістити приблизно за 64 кілометри на південний захід від міста Гей. Комплекс матиме 175 турбін заввишки до 300 метрів — більш ніж на 100 метрів вище за будь-які вітротурбіни, що нині працюють у штаті, повідомляє ABC News.

Очікувана потужність Baldon Wind Farm становитиме 1400 мегаватів. Це зробить проєкт другим за розміром у Новому Південному Уельсі після вітропарку Bullawah із системою накопичення енергії, який схвалили в жовтні. Максимальна висота турбін Baldon лише приблизно на 30 метрів менша за висоту Ейфелевої вежі.

Заперечення громади та умови дозволу

Під час первинних громадських консультацій надійшло 80 звернень, із яких 72 містили заперечення проти проєкту. Водночас рада округу Гей підтримала будівництво. Комісія розглянула занепокоєння громади щодо збільшення транспортного руху, можливого забруднення, сукупного впливу інших проєктів, а також подальшого демонтажу й відновлення території.

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Умови схвалення передбачають підготовку плану управління дорожнім рухом, модернізацію та утримання місцевих доріг, а також усунення шкоди, пов’язаної з реалізацією проєкту. Девелопер також має розробити й виконувати план демонтажу вітропарку та рекультивації території.

Підключення до мережі

Baldon Wind Farm не отримала права доступу до ліній електропередачі Південно-Західної зони відновлюваної енергетики Нового Південного Уельсу, які EnergyCo розподілила в грудні 2025 року. Такі права дісталися чотирьом іншим проєктам, зокрема Yanco Delta Wind Farm, Dinawan Energy Hub, Bullwah Wind Farm і Pottinger Wind Farm.

Через це на початковому етапі станція зможе використовувати лише частину заявленої потужності. Розробник планує збудувати 45 турбін на першому етапі та підключити об’єкт до мережі через окрему лінію електропередачі 220 кВ X5 між Балраналдом і Дарлінгтон-Пойнтом. Компанія також допускає, що надалі звертатиметься по права доступу до інфраструктури цієї зони.

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