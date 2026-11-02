В Австралії сорока шість років атакує 12-річного школяра — ABC News Australia

У штаті Вікторія в Австралії 12-річний Луї вже шість років потерпає від нападів однієї й тієї самої сороки, яка щовесни гніздиться біля його будинку. Хлопець розповів, що птах кілька разів завдавав йому травм, а після нещодавнього нападу в нього залишилися порізи. Про це повідомляє ABC News Australia.

Конфлікт почався під час поїздки велосипедом

За словами Луї, сорока вперше атакувала його, коли він їхав велосипедом. Згодом хлопець вдарив птаха мітлою, захищаючись від нового нападу. Відтоді сорока продовжує переслідувати його навесні, коли повертається гніздитися неподалік його дому.

Дорогою до школи Луї іноді носить із собою загострену палицю, щоб відганяти птаха, та обирає інші маршрути. Водночас сорока атакує саме його навіть тоді, коли він іде разом із друзями. Хлопець також намагається заспокоїти птаха, розмовляючи з ним під час нападів.

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Луї припускає, що сорока легко його впізнає через руде волосся та помітну зачіску. За словами школяра, птахи здатні запам’ятовувати обличчя людей.

Сороки можуть запам’ятовувати до 30 облич

Почесний професор Університету Гріффіта Даррил Джонс погодився, що помітна зачіска робить Луї більш упізнаваним для сороки. За його словами, ці птахи можуть запам’ятовувати приблизно до 30 облич, а тривала ворожість до конкретної людини для них не є незвичною.

Джонс навів приклад колеги, якого після дослідницького проєкту атакувала група сорок. За словами професора, навіть після 15 років життя за кордоном птахи впізнали дослідника, коли він повернувся. Джонс також заявив, що допоміг 20 людям припинити конфлікти із сороками за допомогою обережного підгодовування. Він зазначив, що залишені для птахів ласощі, зокрема фарш або сир, можуть допомогти їм сприймати людину не як загрозу, хоча годування диких птахів є суперечливою практикою.

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