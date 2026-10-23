В Австралії створили парк коал площею 478 тисяч гектарів — ABC News Australia

У штаті Новий Південний Уельс в Австралії законодавчо створили Great Koala National Park — другий за площею національний парк штату. Його територія становитиме 478 тисяч гектарів між Кемпсі та Графтоном на Середньому Північному узбережжі, повідомляє ABC News.

Закон ухвалили після понад 14 годин дебатів у Законодавчій раді штату, яка розглянула близько 160 поправок. Парк об'єднає наявні національні парки, а також понад 178 тисяч гектарів державних лісів і коронних земель. Створення Great Koala National Park було однією з передвиборчих обіцянок Лейбористської партії на виборах у штаті 2023 року.

Охорона лісів і видів

Міністерка довкілля Нового Південного Уельсу Пенні Шарп заявила, що парк захищатиме понад 100 видів флори й фауни. За її словами, ухвалення закону стало завершенням багаторічної кампанії, оцінок, консультацій і планування.

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Природоохоронець Ешлі Лав, який понад десять років виступав за створення заповідної території, привітав рішення уряду захистити природні ліси. Водночас він зазначив, що територія парку є фрагментованою, а між окремими її частинами існують прогалини та проблеми зі сполученням. Лав також сказав, що продовжить домагатися охорони інших ділянок довколишніх лісів.

Вплив на лісозаготівлю

Важливою передумовою створення парку стало схвалення федеральним урядом проєкту з отримання вуглецевих кредитів за припинення вирубування природних лісів на територіях державних лісів, що увійдуть до парку. Федеральний регулятор чистої енергії зареєстрував проєкт, яким для вуглецевого захисту визначено понад 117 тисяч гектарів.

Минулого року на запропонованій території парку запровадили мораторій на лісозаготівлю та запропонували пакет підтримки працівникам, яких це зачепило. Президент Timber New South Wales Ендрю Герфорд заявив, що заборона поступово позначилася на підприємствах галузі та їхніх постачальниках. У липні Forestry Corporation of NSW оголосила про скорочення понад 30 робочих місць у Коффс-Гарборі через вплив створення парку. Уряд повідомив, що працівників корпорації, яких це стосується, призначать на відповідні посади в Службі національних парків і дикої природи.

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