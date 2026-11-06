В Австралії суд відмовив у заставі 14-річному підлітку — ABC News Australia

Дитячий суд австралійського Перта відмовив у звільненні під заставу 14-річному хлопцю, якому висунули обвинувачення в обтяженому збройному пограбуванні та завданні тілесних ушкоджень після ймовірного групового нападу на 13-річного підлітка в Елленбруку на північному сході міста. Інцидент зняли на відео та поширили в соціальних мережах, повідомляє ABC News.

Обставини справи

Під час слухання суду повідомили, що в неділю 13-річний хлопець зустрівся в Елленбруку з групою із шести-восьми осіб. За даними, озвученими в суді, під час першої сутички його били руками й ногами. Згодом він знову зустрівся з групою в іншому місці Елленбрука, де йому, за версією слідства, погрожували ножем та били протягом п’яти-десяти хвилин.

Суд також почув, що обвинувачений 14-річний хлопець нібито вдарив потерпілого ногою в обличчя, через що той упав на спину. За матеріалами слухання, підлітка тягнули по землі, били та змушували говорити принизливі речі. Після нападу в нього забрали футболку та светр.

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Хлопець зміг дістатися додому самостійно, а згодом звернувся до лікарні Мідленда. Там у нього виявили струс мозку, кілька ґуль на голові, синці під очима та забої верхньої і нижньої частин тіла.

Рішення суду та розслідування

Магістратка Джоанн Андретич зазначила, що 14-річний обвинувачений раніше не мав судимостей, однак імовірне правопорушення є надзвичайно серйозним, а сторона обвинувачення має «дуже сильну справу». Наступне слухання у справі призначили на кінець листопада.

Поліція повідомила, що розслідування триває та правоохоронці встановили інших осіб, які можуть бути причетними до інциденту. Жителів закликали не вдаватися до самосуду, не погрожувати помстою та не публікувати імена, фотографії або персональні дані ймовірних учасників нападу.

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