В Австралії суд заморозив рахунок підрядника South Road — ABC News Australia

Суд в Австралії тимчасово заморозив банківський рахунок, пов’язаний із компанією Career Boss Australia, чий контракт на надання робітників для модернізації South Road раніше призупинили. Як повідомляє ABC News, компанія все ще очікує на виплату приблизно 2 млн доларів від John Holland — головного підрядника проєкту Torrens to Darlington.

Очікувана виплата

Адвокат Тім Кентіш, який представляє бізнесмена Роберта Каммарано, заявив у суді, що контракт на South Road був основним джерелом доходу Career Boss Australia. За його словами, John Holland має здійснити фінальний платіж за вже виконані роботи, оскільки розрахунки проводять із затримкою.

Контракт Career Boss Australia призупинили 18 жовтня після повідомлень про цивільний спір у Верховному суді. Каммарано стверджує у своєму позові, що Джеймі Браун нібито примусив передати акції компанії без його дозволу, погрожуючи фізичною шкодою. Також у позові йдеться про нібито погрози іншим акціонерам. Браун ще не подав захисту, але, за даними 7News, заперечив погрози акціонерам.

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Запит щодо запису зустрічі

Кентіш також просив суд витребувати запис зустрічі, який, за його твердженням, є у поліції та стосується обговорення ймовірного заволодіння акціями. Представник поліції Південної Австралії попросив відкласти розгляд цього клопотання, аби правоохоронці могли оцінити його обсяг. Суддя Грем Дарт погодився перенести розгляд запиту.

Справу відклали до 16 листопада. Міністр поліції Майкл Браун заявив, що контракт Career Boss Australia залишається призупиненим і підстав для скасування цього рішення немає. За його словами, виплат компанії наразі не здійснюють.

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