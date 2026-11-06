В Австралії судово-медичний патологоанатом Анджей Кендзьора заявив у суді, що травми 49-річної Френсіс Кроуфорд сумісні із задушенням у захваті та її спробами звільнитися. Її чоловіка Роберта Кроуфорда судять за обвинуваченням у вбивстві дружини в контексті домашнього насильства; він не визнав вини.

Висновки патологоанатома

Кендзьора проводив розтин матері трьох дітей, яка померла на своїй ділянці в Аппер-Лок’єрі наприкінці липня 2024 року. Він дійшов висновку, що вона померла внаслідок травм шиї та голови. На тілі жінки виявили від 20 до 25 ушкоджень шиї, 16-сантиметрову рану на голові, а також значні синці на грудях і підборідді.

Експерт зазначив, що забій верхньої частини грудей міг бути спричинений ліктем або передпліччям, коли жінка намагалася звільнитися. Він також погодився, що три переломи шиї могли виникнути від значного тиску, зокрема під час задушення згином руки. Водночас патологоанатом наголосив, що не може з упевненістю поставити остаточний діагноз, а лише оцінює, чи відповідають ушкодження різним версіям подій.

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Версія захисту

За версією Роберта Кроуфорда, він знайшов дружину під садовою газонокосаркою вагою понад 200 кілограмів після її перекидання. Він стверджує, що витягнув тіло з-під машини, щоб провести серцево-легеневу реанімацію, але кілька разів упустив його.

Як повідомляє ABC News Australia, патологоанатом сказав, що йому важко узгодити характер травм із версією про перекидання газонокосарки. Водночас під час перехресного допиту він визнав: лише на підставі патологоанатомічних даних цю версію повністю виключити неможливо.

Прокуратура заявила присяжним, що обвинувачений міг отримати понад 5 млн доларів у разі смерті дружини. На процесі вже заслухали щонайменше 20 свідків, а слухання, як очікується, триватиме ще близько двох тижнів.

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