В Австралії свідка розповіла про поїздку Ламарре-Кондона на ферму — ABC News Australia

На слуханнях у Верховному суді в Австралії свідка під псевдонімом Елізабет Кеннеді розповіла присяжним про поїздку з колишнім поліцейським Бо Ламарре-Кондоном у білому фургоні на ферму в районі Бунгонії на південь від Сіднея. Ламарре-Кондон постає перед судом за обвинуваченням у вбивствах Джессі Бейрда та Люка Девіса в лютому 2024 року. Він не визнав вини, а його адвокати планують посилатися на самооборону, повідомляє ABC News.

Поїздка на ферму

За словами Кеннеді, 21 лютого 2024 року вони зупинилися в магазині Bunnings у районі Гоулберна, де обвинувачений попросив її заплатити за кутову шліфувальну машину. Свідка заявила, що в задній частині фургона лежав синій брезент, а в салоні відчувався лимонний запах, наче автомобіль прибирали.

Кеннеді також сказала, що їй не дозволяли зачиняти вікна чи вимикати кондиціонер, а також попросили вимкнути телефон. На запитання про пункт призначення Ламарре-Кондон, за її свідченнями, відповів, що вони їдуть на ферму.

Свідчення про дії на території

Свідка розповіла, що на фермі обвинувачений заявив, ніби знає власників і мусить потрапити на територію, щоб «врятувати» худобу. За її словами, він у рукавичках зрізав замок на воротах кутовою шліфувальною машиною, а перед цим просив її накрити номерні знаки сміттєвими пакетами. Кеннеді відмовилася, після чого він, як вона стверджує, зробив це сам.

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За словами свідки, вона чекала біля воріт від 30 до 40 хвилин. Коли Ламарре-Кондон повернувся у гумових чоботах, він попросив її мовчати, перевірив, чи не телефонувала вона комусь, і сказав, що має повернутися на ферму пізніше, але не хоче втягувати її в це.

Раніше присяжні чули про ймовірну спробу втопити тіла чоловіків у ставку на території ферми в сільській Бунгонії. За даними суду, тіла зрештою знайшли біля монастиря в районі Бунгонії через вісім днів після ймовірних убивств.

Записи камер спостереження

Суд також оприлюднив двогодинну добірку записів камер спостереження за 20 лютого 2024 року. За версією обвинувачення, на відео зафіксовано пересування Ламарре-Кондона між районами Кенсінгтон, Бальмейн і Паддінгтон, зокрема на його Tesla, орендованому автомобілі та білому фургоні.

На одному із записів він купує в Bunnings в Александрії дриль, свердло, світловідбивний одяг, гумові чоботи, штани та протипилові маски.

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