В Австралії телицю витягли з триметрової шахти — ABC News Australia

На фермі поблизу Кайнетона в австралійському регіоні Баросса врятували телицю, яка була на третьому місяці тільності та впала приблизно на три метри в покинуту розвідувальну шахту на території старого кар’єру. Тварина зазнала лише незначних порізів і забоїв та після операції перебувала у стабільному стані, повідомляє ABC News Australia.

Операція тривала три години

У порятунку, що тривав близько трьох годин, брали участь ветеринар Сол Мореллі та майже 15 волонтерів SES і CFS. За словами ветеринара, телиця була виснажена й перебувала у стресі, оскільки, ймовірно, намагалася вибратися з ями протягом ночі.

Тварині ввели легке заспокійливе, після чого її підняли зі шахти за допомогою спеціальної підйомної шлейки. Коли телиця торкнулася землі, вона одразу відійшла від місця порятунку.

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Отвір був прикритий гілками

Заступник керівника підрозділу SES у Капунді Гюнтер Шульц розповів, що занедбана шахта була на території господарства щонайменше кілька десятиліть і раніше була прикрита. У вівторок тварина пройшла по гілках і палицях, які накривали отвір, та провалилася всередину.

Через розташування шахти на пагорбі до неї не змогли доставити звичайний кран. Для підйому телиці використали навантажувач сусіда. Спеціальна шлейка дала змогу підтримати тварину ременями та розподільною балкою, щоб зменшити ризик травмування під час підйому.

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