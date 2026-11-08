В австралійському місті Вагга-Вагга двом чоловікам віком 18 і 56 років та 53-річній жінці висунули обвинувачення у пособництві після вчинення ймовірного вбивства, пов’язаного з домашнім насильством. Як повідомляє ABC News, поліція вважає, що всі троє були знайомі із загиблою Даніель Медґвік.

Загибель Даніель Медґвік

23-річну Даніель Медґвік 19 вересня знайшли в будинку в районі Курінгал із множинними ножовими пораненнями верхньої частини тіла. Попри зусилля парамедиків, вона померла на місці.

Того ж дня поліція затримала 31-річного чоловіка, який, за даними ABC News, імовірно був її партнером. Йому висунули обвинувачення у вбивстві, пов’язаному з домашнім насильством. Його справа перебуває на розгляді суду.

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Нові обвинувачення

Розслідування ведуть у межах операції Strike Force Ralore. У суботу поліція провела обшук у будинку у Вагга-Вазі, після чого затримала трьох підозрюваних.

Усім трьом відмовили у звільненні під заставу. Очікується, що 23 грудня вони знову постануть перед судом. Реєстр Counting Dead Women Australia повідомив, що станом на 8 листопада 2026 року в країні було вбито 41 жінку.

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