В Австралії у мертвого дельфіна підтвердили H5 — ABC News Australia

У затоці Енкаунтер на півострові Флер'є в Австралії у мертвого звичайного дельфіна, якого цього тижня винесло на берег, підтвердили пташиний грип H5. Про це повідомляє ABC News Australia з посиланням на головну ветеринарну лікарку штату Південна Австралія Скай Фруен.

Ризики для морських ссавців

За словами Фруен, ризик масштабного спалаху серед дельфінів невисокий. Вона припустила, що тварина могла випадково контактувати з інфікованим диким птахом. Водночас посадовиця висловила занепокоєння можливим впливом вірусу на морських ссавців, що живуть на суші, зокрема тюленів і морських левів.

У Південній Австралії зареєстрували 340 підтверджених подій H5. Це не кількість окремих тварин: подією вважають позитивний результат тесту щонайменше в однієї тварини певного виду в одній локації.

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Вакцинація пінгвінів

Фруен зазначила, що частота позитивних виявлень останнім часом знизилася, хоча нові випадки продовжують фіксувати. Ознак масової загибелі тварин у нещодавніх подіях не було, але значного впливу зазнали популяції великих чубатих крячків.

У парку дикої природи «Клеланд» завершили вакцинацію відібраних птахів, а на об'єктах Zoos SA програму виконали приблизно наполовину. Федеральний уряд також підтвердив, що для програми вакцинації малих пінгвінів у Південній Австралії нададуть вакцини. Операційну підготовку ведуть для колоній на острові Граніт, у Пенншо та Ему-Бей, однак дату початку вакцинації ще не визначили.

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