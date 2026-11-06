В Австралії ув’язнений помер після 237 склянок води за день — ABC News Australia

В австралійському штаті Новий Південний Уельс 35-річний Даніель Тернбулл помер у жовтні 2022 року у виправному центрі Батерст після того, як за одну добу випив 237 склянок води. Чоловік із діагнозом шизофренія перебував в одиночній камері під цілодобовим відеоспостереженням для його безпеки, повідомляє ABC News.

Надмірне вживання води не помітили

Тернбулла помістили до камери з відеонаглядом після того, як він повідомив про голоси та висловив страх перед іншими ув’язненими. Медсестра також виявила, що протягом двох попередніх тижнів він пропустив кілька доз антипсихотичних препаратів. До консультації психіатра, запланованої через три дні, його вирішили тримати ізольовано.

На момент падіння чоловік провів у камері понад 50 годин. На другий день він випив до 70 склянок води, а на третій — приблизно 40 літрів. Перед самим падінням Тернбулл випив близько 50 склянок за пів години. Він став дезорієнтованим, його нудило, він хитався, а згодом упав і вдарився головою об стіну.

Розтин встановив, що надлишок води призвів до небезпечного падіння рівня натрію в крові та набряку мозку — гіпонатріємії. Заступниця коронерки штату Ерін Кеннеді дійшла висновку, що цей стан можна було попередити за тісного моніторингу та за умови, що працівники знали про небезпеку надмірного вживання води.

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Експерти застерігають щодо ізоляції

Охоронці, які стежили за Тернбуллом через камери, заявили, що не мали підготовки з питань психічного здоров’я і не знали, що надмірне споживання води може бути смертельним. За даними слідства, після падіння чоловіка охоронець помітив його на підлозі через 13 хвилин. Швидку допомогу викликали після того, як у Тернбулла почалися судоми.

Судово-психіатричний експерт Денні О’Салліван припустив, що психоз без медичної допомоги та перебування в камері з мінімумом відволікаючих чинників могли сприяти розвитку полідипсії — стану, за якого людина не може припинити пити воду. Інша психіатриня, Керрі Іґл, заявила, що ізоляція може посилювати паніку, параною, порушення сну, делірій та інші психічні розлади.

Служба виправних установ Нового Південного Уельсу повідомила, що оновила правила, щоб надмірне вживання води визначали як ризик, як рекомендувала коронерка. Відомство також заявило про зміни для кращого виявлення людей у стані дистресу та координації між охороною і медичними службами.

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