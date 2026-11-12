В Австралії вчителю заборонили викладати після вироку — ABC News Australia

В Австралії вчителю Броді Люку Андерсону заборонили працювати в будь-якій державній школі штату Новий Південний Уельс. Ньюкаслський місцевий суд визнав його винним за двома епізодами умисної зйомки інтимних зображень без згоди.

Обставини справи

Як повідомляє ABC News, епізоди сталися в березні 2024 року в готельному номері в Сіднеї. За матеріалами поліції, Андерсон зробив два знімки повнолітнього чоловіка, який спав оголеним на ліжку. Другий знімок було зроблено приблизно через пів години після першого.

Обвинувачення не стосувалися учня школи, де працював Андерсон. Перед винесенням вироку він у листі до судді Джорджини Дарсі попросив вибачення за завданий біль. У суді Андерсон також сказав, що помилково вважав фотографування допустимим, але визнав, що це не виправдовує його дій.

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Покарання та заборона на роботу

Суд не призначив Андерсону ув'язнення та не зареєстрував судимості. Натомість йому призначили дворічне покарання в громаді у формі наказу про умовне звільнення. Його умови діятимуть до листопада 2028 року.

Протягом цього часу Андерсон не повинен вчиняти нових правопорушень і має з'являтися до суду на вимогу. Він також зобов'язаний видалити або знищити інтимні зображення потерпілого, створені з порушенням закону.

Знімки зберігалися на телефоні Андерсона. Після арешту минулого місяця він визнав свою причетність, а зображення були показані поліції. Департамент освіти Нового Південного Уельсу повідомив, що Андерсон більше не працює та не може працювати в жодній державній школі штату.

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