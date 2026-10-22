В Австралії відхилили апеляцію ексгравця АФЛ Стівенса — ABC News Australia

В Австралії Верховний суд одностайно відхилив апеляцію колишнього гравця Австралійської футбольної ліги Ніка Стівенса, який просив скасувати вирок у справі про шахрайство. Стівенс, який виступав за клуби «Карлтон» і «Порт-Аделаїда», має відбути решту дев’ятимісячного терміну ув’язнення.

Як повідомляє ABC News Australia, у червні присяжні визнали Стівенса винним за 12 епізодами одержання фінансової вигоди шляхом обману та одним епізодом використання фальшивого документа. Після звільнення він також має виконати дворічний припис про виправні заходи в громаді.

Схема зі встановленням басейнів

Справа стосувалася угод щодо встановлення басейнів із шістьма родинами в Мілд’юрі на північному заході штату Вікторія. За даними ABC, у 2017 році потерпілі втратили загалом 170 тисяч австралійських доларів після того, як Стівенс отримав від них платежі за встановлення басейнів.

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Джерело зазначає, що він не мав реєстрації будівельника, необхідних дозволів і належного страхування. Присяжні також виправдали Стівенса за одним іншим аналогічним епізодом одержання фінансової вигоди шляхом обману. Захист посилався на це виправдання в апеляції, стверджуючи, що вердикт був непослідовним, необґрунтованим і не підтверджувався доказами.

Оцінка кожного епізоду

Апеляційні судді зазначили, що суд першої інстанції правильно роз’яснив присяжним необхідність розглядати кожне обвинувачення окремо та визначати, чи знав Стівенс про неправдивість своїх заяв на відповідну дату.

Виправдання стосувалося першого внеску, який Джулі Мартін сплатила 15 січня 2017 року. Від 27 січня до 14 лютого того року Стівенс співпрацював із зареєстрованою будівельною компанією Bricol Building Products і законно встановив шість басейнів. Судді погодилися, що на час першого платежу він міг планувати залучити компанію до робіт. Водночас вони врахували докази, що Стівенс не передав Bricol документів щодо інших басейнів, зокрема басейну Мартін. Її другий і третій платежі були здійснені у березні, після завершення законних робіт із Bricol.

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