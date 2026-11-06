Комісія з трудових відносин Австралії відхилила заяву італійського шеф-кухаря Давіде Тамбурелли, якого звільнили з ресторану La Costa Restaurant and Bar у Брисбені після низки скарг на його поведінку. Однією з них була відмова готувати піцу з шинкою та ананасом для гостей заходу.

Тамбуреллу звільнили 20 травня. За даними The Guardian, на які посилається Channel NewsAsia, клієнт, який організовував захід вартістю понад 15 тисяч австралійських доларів, окремо попросив приготувати такі піци. Шеф-кухар вважав додавання ананаса до піци образою своєї культури як італійця.

Відмова від ананаса

У рішенні комісії зазначено, що Тамбурелла визнав: протягом чотирьох років він тричі відмовлявся виконувати аналогічні вказівки. Він також просив роботодавця з’ясувати, чому італійці можуть так гостро заперечувати проти ананаса на піці.

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Водночас менеджмент ресторану висловлював претензії і з інших приводів, зокрема щодо мови шеф-кухаря, його спілкування з колегами та поведінки під час обслуговування. Тамбурелла також зазнав травми на роботі, вдарившись об металевий поручень і зламавши праву руку у двох місцях.

Заяву подали із запізненням

Після звільнення кухар звернувся до комісії, стверджуючи, що рішення роботодавця порушило австралійський Закон про справедливу працю та частково було пов’язане з його виробничою травмою. Колишній керуючий директор ресторану Елліот Інгрем це заперечував, заявивши, що травма, лікарняний і вимога про компенсацію не вплинули на звільнення.

Комісарка Дженніфер Гант не розглядала по суті, чи було звільнення законним і чи могла відмова готувати піцу бути підставою для нього. Вона встановила, що Тамбурелла подав заяву після встановленого законом 21-денного строку та не навів виняткових обставин для його продовження.

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