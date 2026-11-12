В Австралії відкрили обсерваторію Кунібба для культурного туризму — ABC News Australia

У громаді Кунібба на далекому заході Південної Австралії відкрили обсерваторію для спостереження за зоряним небом, розвитку туризму та передавання традиційних історій корінних народів. Об’єкт створили у партнерстві з компанією космічних послуг Southern Launch, повідомляє ABC News.

Обсерваторія дає змогу спостерігати за полігоном Koonibba Test Range, який розташований приблизно за 40 кілометрів на північний захід від міста Седуна. У ній встановили телескоп Sky-Watcher Flextube 400P, довжина якого в розкладеному вигляді перевищує 150 сантиметрів.

Туризм і навчання громади

Голова ради Koonibba Community Aboriginal Corporation Джеральдін Вере заявила, що близько 20 жителів громади планують навчити працювати в обсерваторії. Після цього тут хочуть розвивати туристичний напрям. Вере зазначила, що в дитинстві слухала біля вогнища історії старійшин про зорі, а новий об’єкт допоможе продовжити цю традицію.

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Генеральний директор Southern Launch Ллойд Дамп повідомив, що будівництво обсерваторії коштувало понад 1 млн доларів. За його словами, вона має приймати відвідувачів, які приїжджатимуть спостерігати за запусками ракет і поверненням космічних капсул. Southern Launch запускає комерційні ракети з полігону Koonibba Test Range із вересня 2020 року.

Застереження щодо сакральних знань

Водночас старійшина Ґуґата Аунті Сью Гезелдайн висловила побоювання, що для туристів складний зв’язок корінних народів зі зоряним небом можуть надто спростити. Вона наголосила, що вчить онуків і правнуків орієнтуватися за зорями, та вважає важливим передавати глибше культурне значення цих історій.

Керівник Koonibba Community Aboriginal Corporation Корі Макленнан сказав, що проєкт має створити робочі місця, залучити інвестиції й дати молоді можливість вивчати науку, технології та космос, зберігаючи зв’язок із землею предків. Southern Launch також керує космодромом Whalers Way Orbital Launch Complex на півострові Ейр, який іще розбудовується.

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