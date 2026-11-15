В Австралії виявили сліди підводних каньйонів віком 550 млн років — ScienceAlert

Дослідники, які вивчали геологічні формації хребта Фліндерс у Південній Австралії, виявили сліди великих підводних каньйонів, що існували близько 550 мільйонів років тому. Подальше підняття рівня моря заповнило ці каньйони осадами та створило умови для збереження одних із найбагатших у світі едіакарських викопних решток, повідомляє ScienceAlert.

Каньйони завглибшки до 280 метрів

Науковці реконструювали вигляд місцевого ландшафту наприкінці едіакарського періоду, що тривав приблизно від 635 до 538,8 мільйона років тому. Вони зафіксували каньйони, орієнтовані на південний схід, завглибшки до 280 метрів і завширшки понад 6 кілометрів у деяких місцях.

За висновками авторів роботи, утворення каньйонів почалося після значного падіння рівня моря. Пізніше рівень моря знову піднявся, територію затопило, а каньйони швидко заповнилися осадовими породами. Аналіз відкладів також вказує на потужні водні потоки, здатні переміщувати великі обсяги матеріалу. Дослідники вважають, що ключову роль у формуванні каньйонів відіграла підводна ерозія, а не лише річкові процеси.

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Умови для збереження м’якотілих організмів

Особливе значення для палеонтологів має шар кварциту Ронзлі — едіакарський член. У ньому збереглися делікатні відбитки м’якотілих організмів едіакарської біоти, які зазвичай погано зберігаються у викопному вигляді.

Едіакарська біота включала різноманітних переважно м’якотілих істот великого розміру та складної будови. Ці організми жили до кембрійського вибуху, а багато з них зникли під час масового вимирання приблизно 550 мільйонів років тому. Дослідники зазначають, що зміни рівня моря та локальні геологічні процеси разом сформували умови для виняткового збереження викопних решток. Результати дослідження опублікували в журналі Earth and Planetary Science Letters.

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