В Австралії виявили сплеск маркерів стресу у стоках кампусу під час іспитів — ScienceAlert

Дослідники Університету Квінсленду в Австралії виявили, що під час екзаменаційного періоду у стічних водах університетського кампусу тимчасово зростали рівні біомаркерів окиснювального стресу. Науковці проаналізували зразки каналізаційних стоків кампусу, яким користуються близько 30 тисяч людей, та порівняли дані навчального семестру, іспитів і сусідньої громади. Про це повідомляє ScienceAlert.

Біомаркери у стічних водах

Під час іспитів на території кампусу підвищилися рівні двох біомаркерів окиснювального стресу — 8-OHG та 8-OHdG — порівняно з періодом без іспитів. Водночас під час зіставлення з показниками загальної громади статистично значущим було лише зростання 8-OHG.

Автори роботи, опублікованої в журналі Nature Water, зазначили, що екзаменаційний період може бути помітним чинником стресу для університетської спільноти, який можливо об’єктивно виявляти за біомаркерами у стічних водах. На їхню думку, такий підхід може доповнювати неінвазивний моніторинг здоров’я населення.

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Зміни у вживанні речовин

У зразках, зібраних під час іспитів, також виявили вищі рівні речовин, пов’язаних з антидепресантами амітриптиліном, циталопрамом, флуоксетином і венлафаксином. Проте статистично значущим було лише підвищення рівня амітриптиліну, тому припущення про більше споживання антидепресантів у цей період залишається неостаточним.

Для препаратів від синдрому дефіциту уваги й гіперактивності значущого зростання не виявили. Натомість маркери споживання кофеїну та штучних підсолоджувачів, за даними дослідників, відносно показників загальної громади, ймовірно, знизилися. Вимірювання також свідчили про тимчасове зниження споживання алкоголю під час іспитів і його відновлення після їх завершення.

Науковці застерегли, що каналізацією кампусу користуються не лише студенти, а й працівники, підрядники та відвідувачі. Результати вони розглядають як підтвердження концепції використання стічних вод для моніторингу короткострокових змін, пов’язаних зі стресом, в університетських спільнотах.

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