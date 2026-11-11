В Австралії виявили зміни рухів рук за сім років до діагнозу Паркінсона — ScienceAlert

Дослідники з Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї, Австралія, виявили, що записи датчиків на зап’ясті показували відмінності в рухах рук під час ходьби майже за сім років до встановлення діагнозу хвороби Паркінсона. Про результати дослідження повідомляє ScienceAlert.

Дані понад 73 тисяч людей

Науковці проаналізували придатні для використання записи 73 413 учасників UK Biobank — довготривалого дослідження здоров’я. У межах цього проєкту понад 100 тисяч добровольців носили сенсор на зап’ясті протягом тижня. Дані учасників відстежували за медичними записами до десяти років.

Після носіння пристрою діагноз хвороби Паркінсона отримали 314 учасників. Команда застосувала програму Watch Walk, яка виокремлювала із записів періоди ходьби та оцінювала кількість кроків, швидкість руху і регулярність кроків. Алгоритм враховував напрямок зап’ястя та характер його руху, щоб відрізнити помах руки під час ходьби від інших рухів.

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Відмінності у ходьбі

Учасники, яким діагноз встановили протягом 40 місяців після вимірювання, у середньому робили близько 4 тисяч кроків на день. Серед людей без зафіксованого діагнозу впродовж спостереження цей показник становив приблизно 6,4 тисячі кроків. У людей, яким згодом встановили діагноз, також простежували нижчу максимальну швидкість ходьби, інший ритм кроків і відмінності у частці ходьби тривалішими безперервними відрізками.

Окремо дослідники встановили, що люди, яким згодом діагностували хворобу Паркінсона, менше часу під час ходьби природно рухали руками. Відмінність спостерігали навіть у записах, зроблених майже за сім років до діагнозу.

Обмеження дослідження

Автори наголошують, що результати показують різницю між групами й не дають змоги визначити для конкретної людини, чи розвинеться в неї хвороба Паркінсона. На ходу можуть впливати біль, ліки та інші стани здоров’я. Дані про рухи кожного учасника збирали лише протягом одного періоду моніторингу, тому дослідники не могли встановити, коли саме починалися зміни рухів рук. Результати опублікували в Journal of Neural Transmission.

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