В Австралії випускники платитимуть за вхід до Schoolies Hub — ABC News Australia

В Австралії випускники 12-х класів 22 листопада платитимуть $75 за вхід до Schoolies Hub — огородженої розважальної зони на пляжі Серферс-Парадайз на Голд-Кості. Раніше власники офіційних браслетів могли безкоштовно відвідувати цей простір протягом усього тижня святкувань.

Квитковий фестиваль як експеримент

Як повідомляє ABC News, уряд штату Квінсленд у межах експерименту дозволив приватному оператору Schoolies.com провести в Schoolies Hub платний музичний фестиваль. У департаменті житлового будівництва та громадських робіт штату заявили, що перший такий захід має урізноманітнити програму й допомогти планувати майбутні святкування.

Schoolies Hub відкрили у 2003 році як безпечний простір для святкувань випускників. Це огороджена зона, вільна від алкоголю та наркотиків. Ті, хто не захоче купувати квиток, матимуть доступ до безкоштовних заходів на набережній Еспланада, зокрема до колеса огляду, яке стане новинкою цьогорічних святкувань і фінансується урядом штату.

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Заперечення мера

Мер Голд-Коста Том Тейт заявив ABC, що не знав про рішення та не підтримує додаткову плату для випускників. За його словами, молоді люди вже витрачають значні кошти на проживання: сім ночей можуть коштувати до $1000. Мер вважає, що плата за вхід може зашкодити доброзичливому ставленню молодих відвідувачів до курорту.

У Schoolies.com наголосили, що платний фестиваль не означає переходу до стягнення плати за вхід до хабу. Безкоштовні розваги, за заявою оператора, будуть доступні в інші шість ночей Schoolies Week, яка триватиме з 21 до 27 листопада. Організатори оцінюють, що у 2025 році на Голд-Кості святкували близько 12 тисяч випускників — менше, ніж майже 20 тисяч у 2022 році.

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