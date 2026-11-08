В Австралії випустили 53 риючі жаби після розведення в неволі — ABC News Australia

У регіоні Східний Гіпсленд у штаті Вікторія, Австралія, 53 південних велетенських риючих жаб, що перебувають під критичною загрозою зникнення, випустили в дику природу після програми природоохоронного розведення. Як повідомляє ABC News Australia, тварин виростили фахівці Melbourne Zoo та Healesville Sanctuary.

Врятовані після пожеж

Пуголовків жаб виявили після масштабних лісових пожеж сезону 2019–2020 років, відомих як Black Summer. Вогонь знищив значні площі лісового середовища існування виду у Східному Гіпсленді. Герпетолог Snowline Ecology Метт Кленсі назвав дивом те, що пуголовків знайшли у водоймах, не більших за калюжу.

За його словами, частина територій вигоріла повністю та залишилася без рослинності, що, на думку фахівців, могло серйозно вплинути на окремі популяції цих жаб. У 2021 році Кленсі разом з іншими науковцями та експертами з дикої природи працював над перевезенням врятованих пуголовків до Healesville Sanctuary.

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Перше розведення в неволі

У Healesville Sanctuary пуголовків виростили до метаморфози, а торік уперше успішно розвели цей вид у неволі. Доглядачка видів під загрозою зникнення Zoos Victoria Міган Лейн зазначила, що робота дала змогу зберегти генетичний матеріал жаб для майбутніх поколінь і отримати нові дані про вид.

Південна велетенська риюча жаба має великі очі й сильні кінцівки та приблизно завбільшки з м’яч для крикету. Вона поширена на південному сході Австралії — від територій на південь від Кангару-Веллі у Новому Південному Уельсі через Вікторію до Волгалли в центральному Гіпсленді. На чисельність виду вплинули пожежі, посухи та хітридіомікоз — поширене захворювання амфібій.

Жаби більшість часу проводять під землею та виходять на поверхню для розмноження після сильних опадів, тому загальну чисельність виду не встановлено. У штаті Вікторія відомо менш як п’ять місць їхнього розмноження. Після випуску науковці стежитимуть за жабами, а встановлені в лісі пристрої для запису звуків допоможуть фіксувати їхні характерні голоси та визначати потенційні ділянки розмноження.

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