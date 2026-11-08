В Австралії випустили монети з назвами тварин мовою гуданжі — ABC News Australia

В Австралії цього тижня представили колекцію монет номіналом 1 і 2 австралійські долари із зображеннями шести тварин, місцевих для території Борролула-Кантрі, та їхніми назвами мовою гуданжі. Частина монет номіналом 2 долари вже надійшла в обіг.

Дизайн серії Our Animals, Our Country створила художниця Рія Данк, яка походить із Борролули в районі затоки Карпентарія на Північній території. Вона має коріння народів гуданжі/вакая та калькадун і працює під творчим ім'ям nardurna, що означає «жінка».

Мова на щоденних речах

Як повідомляє ABC News, художниця прагнула, щоб діти в її рідній громаді могли впізнавати на монетах тварин, знайомих їм із місцевих історій та довкілля. За її словами, головною метою проєкту є збереження мови гуданжі, носіїв якої залишилося небагато.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Організація First Languages Australia зазначила, що з понад 700 задокументованих унікальних мов аборигенів і жителів островів Торресової протоки менш ніж 100 нині використовують у повсякденному житті. Її представниця Елла Вудс наголосила, що відродження мов має відбуватися за участі громад, які ними володіють і розмовляють.

Спільний проєкт

Над серією працювали Австралійський монетний двір, Australia Post та Indigenous Literacy Foundation, амбасадоркою якої є Данк. Фонд майже 20 років підтримує грамотність у віддалених громадах і передав понад 150 тисяч книжок приблизно 508 громадам.

Професорка лінгвістики Університету Квінсленду Фелісіті Мікінс зазначила, що присутність мов корінних народів у повсякденному просторі допомагає молодим людям бачити цінність власної мови й культури. Виконавчий директор Indigenous Literacy Foundation Бен Бовен додав, що монети можуть стати приводом для розмов і зацікавлення мовами корінних народів Австралії.

Читай нас у