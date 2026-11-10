Уряд австралійського штату Новий Південний Уельс вніс законопроєкт, який має дозволити вугільній шахті Маунт-Плезант у долині Гантер продовжити роботу зі збільшеними обсягами видобутку. Ініціативу подали попри рішення Високого суду Австралії, який у жовтні визнав недійсним дозвіл на розширення підприємства.

Як повідомляє ABC News, оператор шахти MACH Energy отримав схвалення на її розширення у 2022 році, однак це рішення стало предметом судових спорів. Високий суд постановив, що органи планування не врахували викиди категорії Scope 3, які виникають під час спалювання експортованого вугілля за кордоном.

Ліміт до 16,5 млн тонн

За первинним дозволом шахта може видобувати до 12,5 млн тонн вугілля на рік. Це на 4 млн тонн менше, ніж 16,5 млн тонн, які підприємство планувало видобути у 2026 році. Прем'єр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс заявив, що спеціальний закон має встановити річний ліміт у 16,5 млн тонн до 2032 року відповідно до поточного профілю видобутку та чисельності працівників.

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Міннс назвав законодавчу ініціативу відповіддю на «унікальну правову невизначеність», що виникла після рішення Високого суду. Він також заявив, що уряд не відмовляється від планів щодо відновлюваної енергетики та протидії зміні клімату, але вважає можливим втручатися для захисту робочих місць і економічного зростання.

Критика законодавчого втручання

Уряд заперечив, що законопроєкт фактично скасовує рішення Високого суду. За його даними, документ також вимагатиме, щоб експортоване вугілля постачали до країн, які є учасницями Паризької угоди.

Юристи та противники розширення розкритикували ініціативу. Колишній суддя Ентоні Вілі, який входить до ради Центру громадської доброчесності, назвав такий підхід небезпечним прецедентом. Президентка екологічної групи DAMSHEG Венді Вейлс заявила, що розчарована спробою ухвалити закон до розгляду справи судом. Розгляд справи в Суді земельних і екологічних питань Нового Південного Уельсу запланований на грудень, а дебати щодо законопроєкту в нижній палаті парламенту відклали.

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