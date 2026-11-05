В Австралії водія викраденої вантажівки засудили на 10 років — ABC News Australia

В Австралії Бартолом'ю Пітера Дорнбуша засудили до 10 років ув'язнення після того, як він на викраденій вантажівці в'їхав у поліцейський автомобіль і притиснув двох поліцейських між транспортними засобами. Інцидент стався 24 травня 2023 року поблизу Гумбунгі, на північ від Тувумби, повідомляє ABC News.

Наїзд на поліцейських

Того дня вантажівку Hino викрали з шинного підприємства в регіоні Дарлінг-Даунс. Згодом працівник компанії помітив її навпроти автозаправної станції неподалік Гумбунгі. Поліцейські перегородили вантажівці шлях своїм автомобілем, після чого старший сержант Стівен Інгерсон і старший констебль Марк Пемберті спробували витягнути Дорнбуша з кабіни.

Тоді 45-річний чоловік рушив уперед, ударивши передню частину поліцейського автомобіля. Після цього вантажівка відкатилася назад, а водій знову прискорився, розвернув машину поліції та притиснув офіцерів між двома транспортними засобами. Згодом обох поліцейських перекинуло через капот службового авто.

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Інгерсон зазнав переломів хребта та кульшової ділянки, знепритомнів і потребував підтримки дихання. Його гелікоптером доправили до Брісбена для невідкладного лікування. Пемберті дістав тяжкі забої та рвані рани, а пізніше достроково завершив службу.

Переслідування та вирок

Після наїзду Дорнбуш близько 40 хвилин тікав від поліції, неодноразово об'їжджаючи поліцейські автомобілі та дорожні шипи. Вантажівку зупинили на сміттєзвалищі Гумбунгі, коли поліцейський навмисно в'їхав своїм автомобілем у її бік. Після затримання в організмі чоловіка виявили метамфетамін.

Дорнбуш перебував під вартою майже три з половиною роки від часу арешту. Суддя Майкл Коплі врахував його раннє визнання вини, однак наголосив на необхідності суворих покарань за створення небезпеки для життя поліцейських. Суд призначив сім років ув'язнення за зловмисні дії проти поліцейських і ще три роки за окремими обвинуваченнями у торгівлі наркотиками. Через кваліфікацію злочинів як тяжких і насильницьких Дорнбуш зможе претендувати на умовно-дострокове звільнення лише після відбуття щонайменше 80% строку.

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