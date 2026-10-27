В Австралії водія засудили за смертельну ДТП у Тамворті — ABC News Australia

Окружний суд австралійського міста Тамворт засудив 27-річного Чарлі Ернста Кіога до трьох років і двох місяців ув’язнення за небезпечне керування автомобілем, що призвело до смерті 18-річного Логана Пауера. Кіог визнав провину після аварії 10 березня 2025 року, коли його автомобіль врізався в електроопору. Пауер загинув, вилетівши з машини.

Як повідомляє ABC News Australia, після звільнення Кіогу також заборонять керувати транспортом протягом трьох років. Право на умовно-дострокове звільнення він матиме 29 лютого 2028 року.

Модифікація автомобіля

Суд почув, що під час аварії Кіог рухався зі швидкістю щонайменше 92 км/год у зоні з обмеженням 50 км/год. Суддя Пітер Макграт заявив, що водій переробив автомобіль для виконання бернаутів: модифікував задні гальма та диференціал, через що транспортний засіб став складнішим в управлінні.

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Експертиза засвідчила, що задні гальма не працювали під час зіткнення. За словами судді, Кіог знав, що через зміни автомобіль повільніше сповільнюється, і планував повернути його до попереднього стану, однак не зробив цього. Крім Пауера, у машині перебували брат загиблого та партнер Кіога.

Каяття водія

Під час оголошення вироку суд врахував, що Кіог визнав провину за першої можливості та, за висновком психіатричного звіту, щиро розкаюється у скоєному. Суддя зазначив, що усвідомлення Кіогом смерті друга не скасовує кримінальної відповідальності за небезпечне водіння.

На засідання прийшли родичі та друзі Логана Пауера. Його мати Голлі Пауер у заяві про наслідки злочину розповіла суду про втрату сина та біль родини.

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