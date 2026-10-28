В Австралії з-під варти втік 25-річний Дензел Дайневор — ABC News Australia

Поліція в Австралії розшукує 25-річного Дензела Дайневора, який утік з-під нагляду державних службовців у спортзалі в районі Істерн-Гайтс міста Іпсвіч, на захід від Брісбена. Як повідомляє ABC News, чоловік перебував у спортзалі разом із працівниками Forensic Disability Services Queensland.

Втеча через аварійний вихід

У вівторок приблизно о 11:20 Дайневор вибіг зі спортзалу через аварійний вихід. Відтоді його не бачили. ABC News називає чоловіка сексуальним злочинцем.

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Попередження поліції

Правоохоронці закликали громадян не наближатися до Дайневора. Його описують як представника корінних народів Австралії зростом близько 160 сантиметрів, із карими очима та темно-каштановим волоссям.

Востаннє його бачили у чорній майці без рукавів, синіх шортах і чорному взутті, однак він міг змінити одяг. Поліція просить тих, хто бачив чоловіка або має інформацію, що може допомогти розшуку, негайно звернутися до правоохоронців. Forensic Disability Services Queensland опікується повнолітніми людьми, яких утримують на підставі судово-психіатричних приписів.

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