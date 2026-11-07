В Австралії закликали посилити контроль над боями без рукавичок — ABC News Australia

Парламентський комітет штату Новий Південний Уельс в Австралії розглядає можливість посилити контроль над бігом зі зіткненням, боями без рукавичок і змаганнями з ляпасів. Ці дисципліни можуть передати під ширший нагляд Управління бойових видів спорту штату, повідомляє ABC News Australia.

Міністр спорту штату Стів Кампер передав питання про регулювання цих видів змагань на розгляд комітету. Голова Управління бойових видів спорту Даррен Кейн на слуханнях заявив, що для них потрібен суворіший контроль, визнавши небезпеку таких дисциплін. Він також зазначив, що травматичні ризики існують і в інших видах спорту, зокрема регбіліг, крикеті та перегонах чистокровних коней.

Ризики травм голови

Особливу увагу на слуханнях приділили бігу зі зіткненням, у якому двоє спортсменів біжать назустріч один одному та зіштовхуються. Неврологиня Ровена Моббс закликала повністю заборонити всі дисципліни, що розглядаються, через ризик струсу мозку та інших травматичних ушкоджень головного мозку.

Вона також відкинула аргумент організаторів про те, що присутність медиків на змаганнях є стратегією запобігання шкоді. За словами Моббс, лікарі біля майданчика не можуть змінити ризик травматичного ушкодження мозку в дисциплінах зі зіткненнями або змаганнях із ляпасів.

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Позиція організаторів і медиків

Представник Bare Knuckle Australia Майкл Макконнелл заявив, що регулювання необхідне для подальшого розвитку боїв без рукавичок. Організація повідомила, що допускає до поєдинків перевірених бійців, добирає суперників за ваговими категоріями та оцінює їхні навички у тестових боях у рукавичках.

Водночас співзасновник Bare Knuckle Australia Рендалл Реймент висловив застереження щодо регулювання та заявив, що хоче, аби влада зрозуміла роль таких поєдинків як контрольованого середовища для чоловіків, які прагнуть виразити себе. Австралійська медична асоціація штату Новий Південний Уельс не схвалила жодну з розглянутих дисциплін, однак також підтримала потребу в правилах і просвітницьких кампаніях про наслідки струсу мозку, повторних ударів по голові та травматичних ушкоджень мозку.

Комітет має оприлюднити звіт до кінця 2026 року.

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