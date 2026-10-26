В Австралії закликали спростити правила роботи для пенсіонерів — ABC News Australia

В Австралії організації, що представляють інтереси літніх людей і бізнесу, закликали спростити правила для одержувачів державної пенсії за віком, які продовжують працювати. Нинішній механізм передбачає зменшення виплат залежно від доходу, через що частина пенсіонерів вважає, що їх фінансово карають за роботу, повідомляє ABC News Australia.

71-річний Пітер Гібні з південного сходу Квінсленду працює у роздрібній торгівлі, а його дружина — помічницею вчителя. Обоє отримують часткову державну пенсію за віком. За його словами, що більше вони заробляють, то більше пенсійних виплат втрачають. Подружжя не має значних пенсійних накопичень і виплачує іпотеку, тому відмовитися від роботи наразі не може.

Як діють правила

У Міністерстві соціальних послуг Австралії пояснили, що самотній пенсіонер без інших доходів може заробляти до 526 австралійських доларів за два тижні, перш ніж його пенсію почнуть скорочувати. У цю суму входить механізм work bonus: перші 300 доларів трудового доходу за двотижневий період не враховують під час перевірки доходів.

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Подружжя, якщо обоє мають право на цей механізм і не отримують інших доходів, може сукупно заробити до 996 доларів за два тижні до скорочення виплат. У відомстві також зазначили, що нині пенсіонери, які працюють, зберігають більшу частину своєї пенсії, ніж чотири роки тому. Представник відомства додав, що уряд зобов’язався розглядати ставки соціальних виплат під час підготовки кожного бюджету.

Пропозиції організацій

Генеральна директорка Council on the Ageing Australia Патрісія Сперроу закликала спростити чинну систему. За даними останнього звіту організації про становище літніх австралійців, близько 15% людей віком від 67 років продовжують працювати — проти 11% у 2021 році. Майже чверть людей не відкидає можливості повернутися до роботи в певному форматі.

Генеральний директор Австралійської торгово-промислової палати Ендрю Маккеллар підтримав гнучкіший підхід і запропонував удвічі підвищити work bonus — до 600 доларів за два тижні. На його думку, досвід і навички старших працівників можуть бути корисними для економіки, зокрема для галузей, де бракує персоналу. Сперроу також назвала вікову дискримінацію однією з ключових перешкод для працевлаштування старших людей.

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