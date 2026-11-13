В Австралії запропонували включити доступ до їжі до стандартів догляду — News-Medical

В Австралії автори масштабного звіту про заклади ранньої освіти й догляду за дітьми рекомендували включити доступ до достатньої, поживної та культурно відповідної їжі до національних стандартів якості. Як повідомляє News-Medical, роботу виконали науковці Університету Квінсленду спільно з некомерційною організацією Social Ventures Australia.

Їжу не надає кожен десятий заклад

Дослідники протягом двох років вивчали продовольчу незахищеність і забезпечення їжею в системі ранньої освіти та догляду. За їхніми даними, їжу не надає один із десяти закладів. Національне законодавство Австралії не вимагає від таких установ забезпечувати дітей їжею, а надання харчування не контролюють під час оцінювання якості їхньої роботи.

Звіт Food where it matters most названо першим національним картуванням забезпечення їжею закладів денного догляду за дітьми від народження до шести років. Найбільші прогалини зафіксували в невеликих сільських містах: їжу там надавали лише 58% установ. Найнижчий показник серед штатів і територій був у Тасманії — 66% закладів денного догляду, тоді як в інших регіонах цей рівень становив від 87% до 94%.

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Програма для 50 громад

Директорка напряму ранньої освіти Social Ventures Australia Емма Сіденгем закликала уряд Австралії створити цільову програму забезпечення їжею в системі ранньої освіти та догляду. На початковому етапі вона мала б охопити 50 громад, де діти найбільше ризикують зіткнутися з продовольчою незахищеністю. За її словами, це дало б змогу перевірити, як забезпечувати поживне харчування в різних умовах, і зібрати дані для ширших змін.

Серед інших рекомендацій звіту — створення комісії з питань ранньої освіти та догляду, яка визнавала б харчування необхідною освітньою інфраструктурою та складовою якісних послуг. Дослідниця Університету Квінсленду Бонні Сірл зазначила, що від продовольчої незахищеності потерпають від 16% до 43% австралійських домогосподарств із дітьми, а особливо високі показники спостерігаються серед малозабезпечених сімей і сімей з одним із батьків. Водночас понад одна шоста австралійських дітей живе в бідності.

У звіті наголошується, що саме надання їжі ще не гарантує її достатності та поживної якості. Серед перешкод для забезпечення дітей якісним харчуванням дослідники назвали вартість продуктів, обмежений простір і нестачу підготовки персоналу.

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