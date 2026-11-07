У районі Волгетт на північному заході австралійського штату Новий Південний Уельс запускають програму контролю чисельності здичавілих свиней на площі 600 тисяч гектарів. До пілотного проєкту залучать 120 землевласників, а також управителів земель штату. Для боротьби зі шкідниками застосовуватимуть приманки, пастки та відстріл із повітря, повідомляє ABC News Australia.

П’ять зон для спільних дій

Програму реалізовуватимуть у п’яти пріоритетних зонах округу Волгетт. Міністерка сільського господарства Нового Південного Уельсу Тара Моріарті заявила, що план розробляли після консультацій із місцевими фермерами та лідерами громад. За її словами, успіх залежатиме від участі всіх землевласників, оскільки свині не зупиняються на межах ділянок.

Керівник групи з інвазивних видів North West Local Land Services Пітер Доусон повідомив, що лише в окрузі Волгетт чисельність здичавілих свиней оцінюють у десятки тисяч. Після попередньої посухи їхня кількість різко зросла. Він наголосив, що окремі методи не дадуть результату без координації між приватними землевласниками, національними парками, Crown Lands та іншими управителями територій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Збитки для фермерів і довкілля

За даними останнього звіту National Feral Pig Action Plan, здичавілі свині завдають сільському господарству Австралії збитків на понад 190 млн австралійських доларів щороку; найбільших втрат зазнають Квінсленд і Новий Південний Уельс. Фермерка з Волгетта Інід Купе розповіла, що тварини вбивають ягнят, руйнують водойми, поширюють хвороби та пошкоджують угіддя.

Моріарті зазначила, що від часу приходу нинішнього уряду в штаті знищили 1,1 млн здичавілих свиней. Влада Нового Південного Уельсу виділила 60 млн австралійських доларів на боротьбу зі шкідливими тваринами протягом трьох років, зокрема 16,3 млн у поточному фінансовому році. Землевласникам, які відмовлятимуться виконувати обов’язки за Законом про біобезпеку 2015 року, можуть загрожувати штрафи до 220 тисяч австралійських доларів для фізичних осіб і до 440 тисяч — для компаній.

Читай нас у