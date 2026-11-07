В Австралії у першому півріччі 2026 року Австралійський центр інформації про отруєння зареєстрував 345 випадків, пов’язаних із пептидами, не схваленими для застосування людьми. Це більш ніж утричі перевищує кількість таких випадків за весь 2025 рік, повідомляє ABC News Australia.

У штаті Новий Південний Уельс із липня 2025 року до вересня 2026 року до відділень невідкладної допомоги після приймання таких пептидів звернулися 1180 людей. Кількість щомісячних звернень зросла з п’яти в липні 2025 року майже до 220 у вересні 2026-го. Майже 60% випадків припали на людей віком до 35 років: група 25–34 роки становила 32% звернень, а 16–24 роки — ще 25%.

Просування в соцмережах

Пептиди — це короткі ланцюги амінокислот, з яких складаються білки. Деякі з них лікарі призначають для законного медичного застосування. Водночас у соцмережах рекламують ін’єкційні речовини BPC-157, GHK-Cu, TB-500, ретатрутид і CJC-1295, не схвалені австралійським регулятором Therapeutic Goods Administration для терапевтичного чи ін’єкційного застосування, яке просувають онлайн.

За даними Австралійського фонду алкоголю та наркотиків, станом на квітень 2026 року відео TikTok за хештегом peptides набрали понад 230 млн переглядів. Інфлюенсери без медичної кваліфікації радять підписникам, які речовини обирати та як їх вводити, а також можуть отримувати комісійні від онлайн-продавців.

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22-річний фітнес-інфлюенсер Джош Соєр розповів, що отримував безкоштовні пептиди та до 2 тис. австралійських доларів комісійних на тиждень за рекламні публікації і промокоди. Він просував GHK-Cu, який, за його словами, використовував для шкіри та запобігання втраті волосся. Доказів омолоджувального ефекту ін’єкційного GHK-Cu немає.

Ризики та нерегульоване виробництво

Раніше цього року семеро жителів штату Вікторія потрапили до лікарні з гострою токсичністю для печінки після застосування ретатрутиду. Цей пептид рекламують як засіб для зниження ваги, однак жоден регулятор у світі не схвалив його для терапевтичного використання або продажу. Минулого тижня коронер встановив, що смерть австралійського актора Річарда Нортона була спричинена ін’єкцією не схвалених пептидів.

ABC News Australia також отримала відео й фото, які двоє постачальників стверджували, що були зняті на підприємствах у китайських Гуанчжоу та Шеньчжені. Обидва співрозмовники повідомили, що ці фабрики не є ліцензованими фармацевтичними виробниками. Консультантка-фармацевтка Кара Джойс застерегла, що щодо речовин, придбаних на чорному ринку, неможливо бути певними у стерильності, складі, дозуванні чи можливому забрудненні.

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