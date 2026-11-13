В Австралії застерігали про ризики залежності від Microsoft до збою — ABC News Australia

В Австралії керівник напряму національної безпеки Міністерства внутрішніх справ Геміш Генсфорд ще в серпні попереджав про ризики значної залежності країни від сервісів Microsoft. За його словами, збій у роботі компанії може мати непропорційний вплив на Австралію. Під час нинішнього інциденту про вплив збою повідомили Австралійська федеральна поліція та Австралійська організація безпеки та розвідки (ASIO).

Як повідомляє ABC News Australia, федеральний уряд Австралії за тиждень до збою провів моделювання кіберінциденту за участю державних установ, приватних компаній і Microsoft. Метою навчань було визначити порядок реагування учасників у разі кризи та підготуватися до неї.

Залежність від постачальників

Незалежний огляд, замовлений Агентством цифрової трансформації та оприлюднений у лютому, визначив уразливості угод із єдиним постачальником як рідкісні, проте потенційно катастрофічні за наслідками. Загальний рівень ризику в документі оцінили як середній. Серед чинників, що сприяють таким угодам, назвали високу вартість і складність переходу до іншого постачальника.

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Центр безпеки критичної інфраструктури при Міністерстві внутрішніх справ також 2 листопада поновив застереження щодо залежності від обмеженої кількості технологічних постачальників. Координаторка з кібербезпеки Австралії генерал-лейтенант Мішель Макгіннесс минулого місяця заявила, що уряд планує оцінити критичну залежність державних систем і критичної інфраструктури від постачальників на кшталт Microsoft.

Контракти та відновлення

Цього року австралійські урядові структури уклали з Microsoft контракти на понад 1 млрд доларів. Серед них — угода Міністерства оборони на 720 млн доларів, підписана в червні, а також липневі угоди з Services Australia на 163,4 млн доларів і з Австралійським податковим управлінням на 151 млн доларів. Вони охоплюють ліцензії на продукти на кшталт Office 365 та хмарні послуги.

Міністр внутрішніх справ Тоні Берк заявив, що уряд активував положення меморандуму з Microsoft, яке, за його словами, передбачало пріоритет відновлення Австралії після збою. У Microsoft повідомили, що не мають ознак зловмисної діяльності як причини проблеми та перевіряють нещодавні зміни конфігурації як можливий чинник інциденту.

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