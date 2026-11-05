В Австралії 72-річного чоловіка затримали у справі про смертельне ножове поранення жінки на сільській ділянці в Конгарінні, на південний захід від Намбакка-Гедс у штаті Новий Південний Уельс. Жінка, якій, за попередніми даними, було близько 70 років, померла на місці. Конгарінні розташоване в регіоні Середнього Північного узбережжя штату Новий Південний Уельс в Австралії.

Виклик через повідомлення про напад

Як повідомляє ABC News Australia, близько 11:00 екстрені служби викликали до будинку в Конгарінні після повідомлень про напад. На території правоохоронці виявили тіло жінки та 72-річного чоловіка, озброєного ножем.

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Чоловіка госпіталізували під охороною

Поліцейські зіткнулися з чоловіком, і після сутички з ними його затримали.

Чоловіка доправили до лікарні під поліцейською охороною з численними травмами. Правоохоронці вважають, що ці травми могли бути завдані ним самому собі. Поліція штату Новий Південний Уельс розслідує обставини інциденту.

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