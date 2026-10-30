В Австралії затримали підозрюваного у фальшивій травмі на Бонді-Біч — Jerusalem Post

У Сіднеї, Австралія, поліція затримала 46-річного чоловіка за підозрою у спробі отримати компенсацію, призначену жертвам стрілянини на пляжі Бонді-Біч. Як повідомляє Jerusalem Post, чоловік нібито вигадав, що зазнав поранення під час нападу 14 грудня 2025 року, коли загинули 15 людей.

Підозра у неправдивій заяві

За даними поліції Нового Південного Уельсу, підозрюваний подав заяви на компенсацію, стверджуючи, що постраждав під час стрілянини. Суму, яку він намагався отримати, не розголошують. Йому висунули обвинувачення в оприлюдненні неправдивої або оманливої інформації для отримання виплати, а також у неправдивій заяві, через яку було розпочато поліцейське розслідування.

Австралійська програма допомоги потерпілим передбачає одноразову виплату у 35 тисяч австралійських доларів для людей, поранених кулями або уламками. Вона також передбачає додаткові виплати та допомогу для покриття медичних витрат і фінансових втрат.

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Імміграційне затримання

Підозрюваного, якого видання називає громадянином Індії Сімаксвеллом Сірілом, затримали у вівторок у відділку поліції в Парраматті, на заході Сіднея. Його звільнили під заставу з обмежувальними умовами; слухання у місцевому суді Парраматти призначили на 18 листопада.

Після звільнення під заставу австралійські імміграційні органи затримали Сіріла за підозрою в перебуванні в країні після завершення строку дії візи. За даними The Daily Telegraph, його перевели до імміграційного центру утримання у Віллавуді та очікують депортації з Австралії.

Підозри виникли під час окремої перевірки дій поліції під час нападу. Це розслідування не пов'язане зі справою проти одного з імовірних нападників Навіда Акрама, якому висунули 78 обвинувачень, зокрема 15 пунктів щодо вбивств і 43 — щодо замахів на вбивство.

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