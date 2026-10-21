В Австралії жінці висунули обвинувачення через імовірну спробу зірвати хіджаб — ABC News Australia
В австралійському Менлі 66-річній жінці висунули одне обвинувачення у звичайному нападі за обтяжувальної обставини, пов’язаної із серйозною ворожнечею або злочином ненависті. За даними ABC News Australia, слідство вважає, що вона намагалася зняти релігійний одяг з однієї людини.
Інцидент у Bayside Park
За інформацією видання, інцидент, про який ідеться в обвинуваченні, стався 21 лютого в парку Bayside Park. Жінку з Лейкленда на крайній півночі штату Квінсленд звинувачують у тому, що вона двічі словесно переслідувала групу людей.
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Також, за версією слідства, вона намагалася зняти релігійний одяг з одного з учасників групи. У заголовку матеріалу ABC News Australia цей предмет одягу названо хіджабом.
Обшук і суд
22 вересня співробітники контртерористичної поліції обшукали помешкання в Менлі та висунули жінці обвинувачення. Вона має постати перед магістратським судом Віннума наступного понеділка.