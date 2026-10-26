В Австралії знайшли самородок золота вартістю до $160 тисяч — ABC News Australia

В Австралії старатель-аматор знайшов на станції Маунт-Стюарт поблизу Тібубурри в штаті Новий Південний Уельс золотий самородок, який за спотовою ціною золота оцінили у $150–160 тисяч. Про знахідку повідомляє ABC News.

Знахідка після кількох днів пошуків

Старатель, який побажав залишитися анонімним, шукав золото в цій місцевості кілька днів. У середині жовтня він уже збирався завершувати пошуки, коли металодетектор Gold Monster 2000 подав слабкий сигнал. За словами чоловіка, після заглиблення приблизно на 100 міліметрів пристрій почав подавати гучний сигнал, а в центрі ями він побачив жовту цятку.

Самородок із вкрапленнями кварцу важить понад 1,2 кілограма. Аналізи показали, що приблизно 940 грамів його маси становить чисте золото. Старатель назвав знахідку «Tibooburra Spud» і планує продати її колекціонеру. На його думку, у такому разі ціна може зрости до $200 тисяч.

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Рідкісна знахідка для регіону

Продавець спорядження для старателів із Брокен-Гілла Грег Спенглер розповів, що за понад 20 років роботи бачив лише одну іншу самородку вагою понад кілограм. Зазвичай шукачі знаходять золоті пластівці або значно менші самородки вагою в кілька унцій.

Пошуки золота поблизу Тібубурри, що ведуться з кінця 1880-х років, приваблюють туристів. Пошук золота на території Тібубурра-Коммон нині заборонено, поки отримують дозволи Native Title. Водночас станції Маунт-Стюарт і Гамвейл дозволяють такі пошуки за плату.

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