В Австрії ексочільника Signa Рене Бенко засудили ще до двох років — Der Spiegel

Земельний суд Інсбрука в Австрії засудив засновника групи Signa Рене Бенко до додаткових двох років ув’язнення у справі про тяжке шахрайство. Суд визнав доведеним, що колишній мільярдер завдав інвестору збитків на 5 млн євро. Вирок ще не набув законної сили, повідомляє Der Spiegel.

Гарантія для приватного фонду

За даними суду, Бенко обманув приватний фонд промисловця Ганса Петера Газельштайнера, надавши інвестору неправдиву гарантію повернення коштів. Бенко та колишній керівник будівельного концерну Strabag Газельштайнер тривалий час були діловими партнерами.

Австрійська прокуратура з економічних і корупційних справ стверджувала, що на початку листопада 2023 року Бенко терміново потребував грошей для дочірньої компанії зі спортивної торгівлі Sportscheck. За версією обвинувачення, саме гарантія Бенко спонукала фонд Газельштайнера надати багатомільйонне фінансування, хоча він нібито не мав серйозного наміру повертати ці кошти.

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49-річний Бенко відкинув обвинувачення. Водночас Газельштайнер, який виступав свідком, заявив, що не надав би 5 млн євро без обіцянки Бенко повернути гроші.

Попередній вирок і виправдання

Новий строк є додатковим до покарання у два з половиною роки ув’язнення, призначеного Бенко у вересні у справі про завдання шкоди кредиторам. Тоді суд дійшов висновку, що він сплатив аванс у 360 тис. євро за оренду нерухомості в Інсбруку, коли фінансовий стан його бізнес-імперії Signa вже був критичним.

За другим епізодом нинішньої справи Бенко виправдали: суд не зміг довести, що він приховав від кредиторів мисливську рушницю класу люкс вартістю 80 тис. євро. Бенко перебуває під вартою, однак із середини жовтня йому дозволено проживати у приватній квартирі з електронним браслетом. Розслідування щодо краху Signa тривають в Австрії, Німеччині та інших країнах.

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