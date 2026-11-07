В Азад Джамму і Кашмірі провели церемонії, семінари та симпозіуми до Дня мучеників Джамму. День щороку відзначають на згадку про мусульман, які загинули під час масового переселення до Пакистану після поділу субконтиненту в 1947 році.

Пам’ятні заходи

Як повідомляє The Express Tribune, заходи відбулися в Музаффарабаді, Мірпурі та різних районах дивізії Пунч. Учасники вшанували пам’ять понад 250 тисяч мусульман, які, за історичними свідченнями, загинули в Джамму та прилеглих районах, намагаючись переселитися до Пакистану.

Видання також зазначає, що пам’ятні заходи проводили жителі по обидва боки Лінії контролю та за межами регіону. У всьому Азад Джамму і Кашмірі цього дня був вихідний, щоб люди могли взяти участь у вшануванні.

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Заяви учасників і історичні дані

Промовці на зібраннях заявили про намір продовжувати боротьбу за врегулювання кашмірського питання відповідно до прагнень жителів Кашміру. Вони виступили за проведення вільного й чесного плебісциту відповідно до резолюцій ООН, які, за їхньою позицією, передбачають право на самовизначення.

The Express Tribune називає події жовтня та листопада 1947 року в Джамму масовими вбивствами мусульман під час переселення. Видання посилається на публікацію британської газети The Times від 10 серпня 1948 року, за даними якої понад 237 тисяч мусульман було вбито, а близько 500 тисяч людей були змушені переселитися до Пакистану та Азад Джамму і Кашміру.

У матеріалі також наведено твердження про причетність сил правителя Джамму і Кашміру Харі Сінгха та індуїстсько-сикхських збройних формувань до цих подій. Ці оцінки видання пов’язує з повідомленнями підкомітету Комісії ООН для Індії та Пакистану 1949 року, даними журналіста Веда Бхасіна й висловлюваннями Махатми Ганді.

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