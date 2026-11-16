В Азії будують 73% ядерних потужностей, що споруджують у світі — OilPrice

В Азії будують 66 ГВт із 91 ГВт ядерних потужностей, що нині споруджують у світі, або 73% загального обсягу. За даними OilPrice, показники Global Energy Monitor зібрав оглядач Reuters Гевін Магвайр.

Китай лідирує за обсягами будівництва

Сукупна встановлена потужність діючих атомних електростанцій у світі становить 408 ГВт, ще 91 ГВт перебуває на етапі будівництва, свідчить Global Nuclear Power Tracker. Найбільше нових ядерних потужностей споруджує Китай — понад 43 ГВт.

За Китаєм ідуть Індія з 6,6 ГВт, Японія з 6,1 ГВт та Південна Корея з 5,6 ГВт потужностей на етапі будівництва. Китай та Індія значною мірою покладаються на вугілля у виробництві електроенергії, але водночас розширюють ядерну й відновлювану генерацію для задоволення зростаючого попиту на електрику.

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Плани Індії, Японії та Південної Кореї

Індія прагне збільшити встановлену ядерну потужність до 100 ГВт до 2047 року проти нинішніх 8,8 ГВт. Наприкінці 2025 року уряд країни схвалив законопроєкт Atomic Energy Bill, який має вперше дозволити приватним компаніям інвестувати в індійську ядерну галузь. Також країна планує до 2033 року побудувати п’ять малих модульних реакторів вітчизняного виробництва.

Японія планує довести частку атомної енергетики у виробництві електрики до 20% до 2040 року, тоді як нині вона становить менш як 10%. До аварії на АЕС «Фукусіма» у 2011 році атомна енергетика забезпечувала близько 30% електроенергії Японії. Після зупинки реакторів для перевірок у країні відновили роботу понад десятка з них.

Японія та Південна Корея не планують споруджувати нові вугільні потужності. OilPrice зазначає, що розвиток ядерної та відновлюваної генерації в цих країнах у довгостроковій перспективі може зменшити їхній попит на газ.

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