В Ефіопії повідомили про 9 загиблих, понад 2 тисячі втекли до Кенії — Anadolu Agency

У південній Ефіопії внаслідок сутичок між громадами оромо та сомалі, за повідомленнями з країни, загинули щонайменше дев’ятеро людей. Понад 2 тисячі людей шукали прихистку в сусідній Кенії, повідомляє Anadolu Agency.

Сутички на кордоні

Комісар кенійського округу Марсабіт Стенлі Каманде заявив, що тисячі ефіопів перетнули кордон і прибули до міста Мояле після того, як у середу на ефіопському боці кордону почалися збройні сутички.

За даними з Ефіопії, під час насильства також поранено десятки людей. Водночас дані про загиблих і поранених незалежно не підтверджені.

У конфлікті беруть участь представники громад оромо та сомалі. Напруженість виникла через демонстрацію прапора Сомалійського регіонального штату в місцевості, яку адмініструє регіон Оромія. Обидва регіони є федеральними регіонами Ефіопії, а не державою Сомалі, що межує з Ефіопією та Кенією.

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Також повідомлялося, що в Мояле жінка зазнала поранення кулею, випущеною через кордон. Їй надали медичну допомогу.

Допомога переміщеним людям

Кенійський Червоний Хрест заявив, що надає екстрену допомогу переміщеним сім’ям, спочатку розраховану на 1 тисячу домогосподарств. Організація разом із державними органами забезпечує людей тимчасовим прихистком, харчами, чистою водою та іншими необхідними речами.

Заворушення також викликали побоювання щодо подальшого переміщення людей і порушення прикордонної торгівлі.

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